Villone | “La Costituzione indica la strada per l’elezione del Presidente della Repubblica”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Elezione del: laconsentirebbe sia un Mattarella bis che un passaggio di Mario Draghi da palazzo Chigi al Quirinale. Non ci sono ostacoli costituzionali, la partita è solo ed esclusivamente politica. A parlarne con F-Mag è il professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Napoli Federico II Massimo. Professore, sono giornate decisive nelle trattative tra partiti perdel. Qualcuno cerca di tirare fuori un nome dal cilindro, altri invocano un Mattarella bis e altri ancora sperano che il nuovo capo dello Stato possa essere il premier Draghi. In questi ultimi due c’è chi parla di forzatura...

...perché propongo un "Comitato parlamentare per la difesa e la piena attuazione della". ... Gualtieri, Imposimato, Masullo, Rognoni, Senese, Smuraglia, Stajano, Valiani,. E Rosy! L'...... Mario Dogliani, Riccardo Guastini, Francesco Pallante, Roberto Romboli, Massimo, Mauro ... come richiede l'articolo 87, primo comma della. È garante di questae deve ...È l'appello promosso dalla Fondazione Basso redatto da Luigi Ferrajoli, Gaetano Azzariti e Franco Ippolito e rivolto ai grandi elettori, già sottoscritto da tre ex presidenti della Corte costituzional ...Appello promosso dalla Fondazione Basso, sottoscritto da tre ex presidenti della Corte costituzionale (Onida, Zagrebelsky, Silvestri) e personalità autorevoli ...