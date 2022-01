Vigano San Martino, ritrovamento di un mortaio: in azione gli artificieri (Di sabato 22 gennaio 2022) Vigano San Martino. Il Comune di Vigano San Martino avvisa che nel primo pomeriggio, di sabato 22 gennaio, in seguito al ritrovamento di un mortaio saranno presenti sul territorio gli artificieri di Milano e sono stati allertati i vigili del fuoco. La zona è isolata e conseguentemente non sono necessari ne blocchi stradali ne procedere all’evacuazione dell’abitato. L’eventuale botto che si dovesse udire è frutto della bonifica del mortaio. Leggi su bergamonews (Di sabato 22 gennaio 2022)San. Il Comune diSanavvisa che nel primo pomeriggio, di sabato 22 gennaio, in seguito aldi unsaranno presenti sul territorio glidi Milano e sono stati allertati i vigili del fuoco. La zona è isolata e conseguentemente non sono necessari ne blocchi stradali ne procedere all’evacudell’abitato. L’eventuale botto che si dovesse udire è frutto della bonifica del

