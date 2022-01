Vietnam: morto Thich Nhat Hanh, il più famoso maestro zen (Di sabato 22 gennaio 2022) Thich Nhat Hanh, monaco buddhista Vietnamita, considerato il più famoso maestro Zen al mondo, è morto in un tempio in Vietnam, dove aveva fatto ritorno qualche anno fa. L’uomo, venuto a mancare a 95 anni, per decenni è stato costretto all’esilio per via del suo impegno pacifista. La notizia ha sconvolto il mondo religioso Il decesso è stato comunicato da Plum Village, la sua organizzazione di monasteri diffusa a livello globale, specie in Occidente. L’Unione Buddhista Italiana commenta così l’accaduto: “Thich Nhat Hahn ha segnato la storia del buddhismo mondiale nel ventesimo e ventunesimo secolo con i suoi insegnamenti e la sua testimonianza. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza e immensa gratitudine ... Leggi su zon (Di sabato 22 gennaio 2022), monaco buddhistaita, considerato il piùZen al mondo, èin un tempio in, dove aveva fatto ritorno qualche anno fa. L’uomo, venuto a mancare a 95 anni, per decenni è stato costretto all’esilio per via del suo impegno pacifista. La notizia ha sconvolto il mondo religioso Il decesso è stato comunicato da Plum Village, la sua organizzazione di monasteri diffusa a livello globale, specie in Occidente. L’Unione Buddhista Italiana commenta così l’accaduto: “Hahn ha segnato la storia del buddhismo mondiale nel ventesimo e ventunesimo secolo con i suoi insegnamenti e la sua testimonianza. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza e immensa gratitudine ...

