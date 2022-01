VIDEO Sofia Goggia vince la discesa di Cortina | trionfo antologico contro il vento | apoteosi azzurra

(Di sabato 22 gennaio 2022)ha vinto lalibera did’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’ha trionfato in maniera perentoria nella Perla delle Dolomitici, imponendosi al termine di una prova ai limiti del surreale. La nostra portacolori, al 17mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, ha prevalso con 20 centesimi di vantaggio sull’austriaca Ramona Siebenhofer e 26 sulla ceca Ester Ledecka. La bergamasca ha ruggito nonostante i tanti rischi presi sull’Olimpia delle Tofane, oggi privata della parte alta a causa del troppo. Proprio ilè stato nemico della bergamasca nella parte iniziale, perché una folata ha fatto capolino proprio nelle battute iniziali della prova ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sofia

Di seguito il video della vittoria di Sofia Goggia nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Domani si replicherà sulle nevi italiane. Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L'azzurra ha trionfato in maniera perentoria nella Perla delle Dolomitici, im ...