VIDEO | Seth Rollins nomina Jon Moxley durante SmackDown

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nell’episodio didi ieri notte è proseguita la faida trae Roman Reigns in vista del loro match titolato di Royal Rumble. Il “Messiah Of The Drip” ha tenuto un promoil quale non è passato inosservato il riferimento all’ex WWE ed oggi star AEW Jon. Ciò che ha maggiormente colpito non è tanto il riferimento in sè, quanto piuttosto il fatto chehato Jone non Dean Ambrose. “MOX” Ieri notte aha criticato il “Tribal Chief” di utilizzare gli Usos per fare il lavoro sporco al posto suo. Nella puntata di Raw di lunedì scorso, infatti, Jimmy e Jey si erano presentati allo show rosso cogliendo di sorpresa ...

Advertising

FollowMe_Seth : RT @_lmaohannah: PLLSJSJSKSKSK - Suavey_Seth : RT @callmehuie: bdjsjsjsjsjsksjsjs - Seth_Golden11 : RT @callmehuie: bdjsjsjsjsjsksjsjs - thesatellite_ : RT @DisneyPlusIT: La più grande storia d'amore mai venduta. Pam & Tommy, con Lily James, Sebastian Stan e Seth Rogen. La Serie Originale #D… - gc_seth : RT @golchasound: ? DDARA – intro #GoldenChild #????? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Seth

SpazioWrestling.it

Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (Rogen), ilsi trasformò da semplice curiosità, attraverso scambi clandestini di videocassette, a un vero e proprio scandalo mondiale ...... Nick Offerman ( Parks and Recreation ), Taylor Schilling ( Orange is the New Black ) eRogen (... La diffusione delprivato ha dato vita a una battaglia legale che ha visto la star di ...Durante l’ultima puntata di Smackdown (CLICCA QUI PER LEGGERE IL REPORT), Seth Rollins ha scioccato tutti i fan, nominando Jon Moxley (Dean Ambrose in WWE). Nel segmento con Roman Reigns e gli Usos, R ...WWE superstar Seth Rollins directly referenced All Elite Wrestling’s Jon Moxley on SmackDown this week. The Visionary name dropped the man formerly known as Dean Ambrose – who returned to in-ring ...