VIDEO | IL MESSAGGIO DA BRIVIDI DI LOZANO: sentite cosa ha detto sul Napoli e sull'Inter!

L'attaccante azzurro Hirving Lozano ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato le sue aspirazioni per questa stagione nel Napoli. Di seguito un estratto di quanto dichiarato dal calciatore.

Sulla corsa scudetto il messicano non ha dubbi: il Napoli può arrivare primo. "Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan vanno veloci".

"Gli infortuni ci hanno penalizzato. Il Covid, e io so bene cosa significa, ci ha messi al tappeto. Ma siamo ripartiti e possiamo infastidire tutti".

Attualmente la classifica vede il Napoli alle spalle di Inter e Milan, con la squadra di Inzaghi 4 punti avanti e con una partita da recuperare.

