VIDEO Fiorentina | Italiano su Vlahovic | “Non vedo l’ora che il calciomercato finisca”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il tecnico dellasi tiene stretto, nel mirino di Juventus ed Arsenal tra le tante in questo

Advertising

ACFFiorentinaEN : BIRAGGIRO™? x 2 ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #FiorentinaGenoa #SerieA - acffiorentina : HIGHLIGHTS: #NapoliFiorentina 2-5 ?? ?? Rivivi la sfida con la nostra radiocronaca ufficiale ?? Ascolta ogni partita… - acffiorentina : ??? 'CALCIO TOTALE'™? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #FiorentinaGenoa - Fiorentinanews : VIDEO: Ecco chi è #YuriAlberto, l'attaccante che dal Brasile accostano alla #Fiorentina - Fr_Fiorentina : RT @CultureFoot7: Trop fort Riccardo Montolivo ! ?????? (@ChampionsLeague) -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Fiorentina

... le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streamingattraverso le proprie ... di Stefano Belli} DIRETTA/Benevento (risultato finale 2 - 1): Viola agli ottavi! 1 - 0, ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) DIRETTA/Genoa (risultato finale 6 - 0) streaming: goleada Viola LE FORMAZIONI UFFICIALI La diretta di Genoa Udinese mette di fronte due squadre ...Tutto ruota intorno a Vlahovic, anche se difficilmente gli ultimi giorni del mercato potranno riservare sorprese. La Fiorentina si è cautelata con l’arrivo di Piatek, che non ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Anche in casa Fiorentina scoppia l’emergenza Covid. La squadra ha ritardato di un’ora la partenza per Cagliari. Si attendono gli esiti dei tamponi Secon ...