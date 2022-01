VIDEO Diana Di Meo | l’arbitro vittima di revenge porn | “Provo a resistere”

Advertising

Forza e coraggio. Così l'arbitra di calcio della sezione Pescara,Di Meo , 22 anni, ha denunciato sul suo account Instagram di essere vittima di revenge porn . Nel, la giovane donna ha spiegato di aver scoperto la presenza di chat Telegram e WhatsApp in ...È agli uffici di via Milano, sede della Polposta, cheDi Meo si è infatti rivolta per denunciare quanto le è accaduto. 'Sonoprivati che mi sono stati sottratti, qualcuno dev'essere ...«Mi sono chiusa in casa, piango e vomito da due giorni». Diana Di Meo racconta così alla Polizia postale la sua odissea di vittima di revenge porn. La 22enne ..."Mi sono chiusa in casa, piango e vomito da due giorni". Diana Di Meo racconta così alla Polizia postale la sua odissea di vittima di revenge porn. La 22enne pescarese ...