VIDEO Alex Vinatzer show a Kitzbuehel: in testa allo slalom dopo la prima manche, caccia alla vittoria (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Vinatzer è in testa allo slalom di Kitzbuehel al termine della prima manche. L’azzurro, sceso col pettorale numero 12, ha giganteggiato sulle nevi austriache e ha firmato il miglior crono nell’atto di apertura di questa prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’altoatesino ha tagliato il traguardo col tempo di 50.59 e precede il francese Clement Noel di 8 centesimi, mentre il quotato norvegese Sebastian Foss-Solevag è terzo a 9 centesimi. L’azzurro, il fuoriclasse transalpino e il Campione del Mondo lotteranno per la vittoria e per il podio. LIVE Sci alpino, slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Italia da delirio! 1° Vinatzer, 4° Razzoli, 8° Sala, 10° ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)è indial termine della. L’azzurro, sceso col pettorale numero 12, ha giganteggiato sulle nevi austriache e ha firmato il miglior crono nell’atto di apertura di questa prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’altoatesino ha tagliato il traguardo col tempo di 50.59 e precede il francese Clement Noel di 8 centesimi, mentre il quotato norvegese Sebastian Foss-Solevag è terzo a 9 centesimi. L’azzurro, il fuoriclasse transalpino e il Campione del Mondo lotteranno per lae per il podio. LIVE Sci alpino,2022 in DIRETTA: Italia da delirio! 1°, 4° Razzoli, 8° Sala, 10° ...

