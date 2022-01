“Vi presento Ettore” Barbara Berlusconi | la prima foto con il quinto figlio due mesi

(Di sabato 22 gennaio 2022), il primo selfie con il piccolo. Una grande gioia nella vita della terzogenita di Silvioe Veronica Lario. Dopo aver dato alla luce altri quattro maschietti,diventa mamma per la quinta volta.è nato nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021 e dopo alcunidal lieto giorno, ecco arrivare su Instagram due selfie dolcissimi.rappresenta il frutto dell’amore, o meglio il terzo dopo Leone e Francesco Amos, tra la nota imprenditrice e Lorenzo Guerrieri con il quale fa coppia fissa ormai dal 2013. Ma come tutti sanno,è anche mamma di Alessandro, nato nel 2007, e di Edoardo, nato nel 2009), frutto della sua precedente relazione con Giorgio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : presento Ettore

Caffeina Magazine

Si tratta di Fabrizio Cremona, 35 anni; Alfonso Maurizio Maiorana, 67 anni e MauroZanchi, ... La settantenne si e'' il 21 gennaio del 2020 al pronto soccorso dell'ospedale di Canicatti' ...Caro Dir, Era una fredda giornata nel novembre 2007, quando ebbi occasione di conoscere David Sassoli . Stavo al Centro RAI di Saxarubra: quando viaggiavo in Italia ci dovevo andare tutti i giorni. La ...3' di lettura Fano 21/01/2022 - Negli ultimi giorni su diversi articoli di giornale e dichiarazioni e’ apparso o chiamato in causa il nome della Caritas Diocesana. MI sembra sia stato Oscar Wilde a di ...Barbara Berlusconi ha mostrato per la prima volta su Instagram il piccolo Ettore, nato lo scorso novembre dall’amore con Lorenzo Guerrieri.