Verona-Bologna 2-1 | decide Kalinic | il film della partita | VIDEO

Advertising

sportface2016 : +++#Bologna: #DeSilvestri positivo al #COVID19 a poche ore dal match con il #Verona+++ #SerieA - SkySport : VERONA-BOLOGNA 2-1 Risultato finale ? ? #Orsolini (14') ? #Caprari (38') ? #Kalinic (85') ? ?… - DaRonz82 : Mihajlovic su Dijks e Skov Olsen, a Verona neanche in panchina: “Sono giocatori che non hanno piacere a stare qua a… - zazoomblog : Anticipo Serie A : Verona - Bologna 2-1 - RedazioneFM : #SerieA: Il #Verona vede l'Europa, #Bologna sconfitto 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bologna

Serie A vs Covid, atto 23esimo. Il turno in questione, già iniziato venerdì con la vittoria delsul(2 - 1), entra nel vivo con le sfide del sabato tra cui spiccano Inter - Venezia (ore 18) e Lazio - Atalanta (20.45). Entrambe sono a rischio rinvio : quella di San Siro per il ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La prodezza di tacco realizzata da Gianluca Caprari riporta alla mente il gol magico di Mancini che ora potrebbe convocare il veronese in Nazionale ...Il tecnico serbo senza peli sulla lingua dopo Verona-Bologna: Skov Olsen e Dijks non hanno piacere a stare qui, devono andarsene.C ome a Cagliari, prima una prodezza estemporanea di Orsolini illude - con un colpo a volo da spiaggia - poi la rimonta e l’ennesima sconfitta nel finale: la sesta in sette partite. Numeri da esonero, ...