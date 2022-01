“Verissimo” | tra gli ospiti del weekend 22 e 23 gennaio Claudia Gerini ed Aldo Montano

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nuovo appuntamento delcon “” oggi 22 e domani domenica 23a partire dalle 16:30 su Canale 5: in arrivo grandinel salotto pomeridiano Mediaset, l’attricee lo schermidore ed ex gieffino” ritorna oggi 22 e domani 23su Canale 5 Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: il talento di Alessio Boni e i racconti di vita delle attrici Giuliana De Sio e di Francesca Cavallin . Inoltre, torna lo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”, questa settimana con quella d’amore di Clara e Guido, che si sono rincontrati dopo 65 anni. Infine, Irma Testa, prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana. Domenica a ...

Advertising

tuttopuntotv : Tra poche ore @verissimotv tornerà sui nostri schermi. Tra gli ospiti anche due personaggi del @GrandeFratello Chi… - bubinoblog : VERISSIMO: GIULIANA DE SIO, CAROLINA MARCONI E FEDERICO LAURI TRA GLI OSPITI DEL TALK - armieri : @SilvestriMd Verissimo. Ma ci vorrebbe un approccio laico, invece su Twitter e non, vedo solo tifosi o peggio ancor… - ScaValeria : @tbbmss0 Verissimo! Ma tra le due preferisco Delia senza pensarci neanche mezzo secondo - massy_c : @Saltyy_f1 @SilverArrowsNet Troppo facile dire che “Mai nella storia una gara è ripresa con macchine doppiate tra i… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo tra

...del bebè a, annuncio dolcissimo Bando alle ciance adesso! Scopriamo insieme tutti i nomi di quest'oggi: Alessio Boni: divenuto papà da poco, l'attore si racconterà alla padrona di casa...Eppurei tre ci sono ancora dei dissapori come confermano le parole della nuova compagna che ha voluto replicare ad un commento della ex Anna Tatangelo rilasciato negli studi di. La ...La prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana, Irma Testa, ospite di Verissimo oggi sabato 22 gennaio ... l’amore per me era l’unione tra un uomo e una donna. Invece, ho scoperto che ci si ...Riceviamo e pubblichiamo la nota del Coordinamento Valle Caudina del Movimento 5 Stelle “Come Movimento 5 Stelle della Valle Caudina, riteniamo doveroso rivolgere alcune riflessioni a tutti i livelli ...