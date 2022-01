"Vediamo". Jannik Sinner, una sola parola dagli Australian Open per cambiare la storia del tennis italiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Jannik Sinner, che dopo il primo turno aveva annunciato un nuovo ingresso nel team guidato da Riccardo Piatti, ha ammesso che l'idea di John McEnroe non gli dispiacerebbe affatto: "Quando parla John sappiamo tutti che è una leggenda, quindi sì… Vediamo poi cosa esce". John McEnroe aveva confermato i contatti: "Sono disponibile a un lavoro part-time per aiutare Jannik Sinner a diventare un grande giocatore - aveva detto -, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no. Ho detto a Riccardo Piatti che se vuole il mio aiuto per formare questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice. L'ho visto allenarsi lo scorso anno durante lo Us Open ed è davvero una spugna". Piatti, più di un anno fa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022), che dopo il primo turno aveva annunciato un nuovo ingresso nel team guidato da Riccardo Piatti, ha ammesso che l'idea di John McEnroe non gli dispiacerebbe affatto: "Quando parla John sappiamo tutti che è una leggenda, quindi sì…poi cosa esce". John McEnroe aveva confermato i contatti: "Sono disponibile a un lavoro part-time per aiutarea diventare un grande giocatore - aveva detto -, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no. Ho detto a Riccardo Piatti che se vuole il mio aiuto per formare questo splendido giocatore, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice. L'ho visto allenarsi lo scorso anno durante lo Used è davvero una spugna". Piatti, più di un anno fa, ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner su Alex De Minaur 'Giocare con il pubblico contro? Vediamo come va. Non sarà semplice, ma proverò a… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner su Alex De Minaur 'Giocare con il pubblico contro? Vediamo come va. Non sarà semplice, ma proverò a essere… - Adriana11100542 : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner su Alex De Minaur 'Giocare con il pubblico contro? Vediamo come va. Non sarà semplice, ma proverò a essere… - infoitsport : Jannik Sinner: “Allenato da John McEnroe? Lui è una leggenda, vediamo” - livetennisit : Jannik Sinner: “Allenato da John McEnroe? Lui è una leggenda, vediamo” -