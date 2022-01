Vanessa Incontrada riparte col botto | che clamoroso colpo!

Leggi su altranotizia

(Di sabato 22 gennaio 2022) La splendida conduttrice e attrice spagnolaè pronta a tornare sugli schermi televisivi con una grandissima novità. Siete pronti a rivederla in tv? Ecco dove la vedremo prossimamente.-Altranotiziasta per tornare in tv e il ruolo che interpreta questa volta è molto speciale. L’attrice sarà protagonista di un’importantissima fiction che andrà in onda su Canale 5 in prima visione assoluta. Scopriamo cosa bolle in pentola per la bellissima conduttrice spagnola., il ritorno in tv in una veste speciale Vanesseè una delle protagoniste indiscusse della tv e del cinema italiano degli anni novanta e duemila. Il suo ultimo progetto per in ...