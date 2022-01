Valle d’Aosta, pulmino di turisti precipita nel torrente: morto l’autista, salvi i 3 passeggeri (Di sabato 22 gennaio 2022) Un pulmino di turisti è caduto nel torrente Evancon in val d’Ayas, vicino all’abitato di Champoluc (Aosta). A bordo c’erano 4 persone, tra cui l’autista di 71 anni che è deceduto. Da accertare se la causa del decesso sia legata a un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. I soccorsi hanno recuperato i 3 passeggeri, probabilmente del Nord Europa, che risultano essere in buone condizioni di salute. Sul posto hanno operato Carabinieri, Vigili del fuoco e una guida del Soccorso alpino valdostano che era in zona. Due militari dell’Arma si sono tuffati nel torrente per recuperare l’autista, tentando di rianimarlo. Leggi anche: Arezzo, investe un bambino sulle strisce pedonali e scappa: caccia al responsabile pulmino ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Undiè caduto nelEvancon in val d’Ayas, vicino all’abitato di Champoluc (Aosta). A bordo c’erano 4 persone, tra cuidi 71 anni che è deceduto. Da accertare se la causa del decesso sia legata a un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. I soccorsi hanno recuperato i 3, probabilmente del Nord Europa, che risultano essere in buone condizioni di salute. Sul posto hanno operato Carabinieri, Vigili del fuoco e una guida del Soccorso alpino valdostano che era in zona. Due militari dell’Arma si sono tuffati nelper recuperare, tentando di rianimarlo. Leggi anche: Arezzo, investe un bambino sulle strisce pedonali e scappa: caccia al responsabile...

