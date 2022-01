Valle d’Aosta, pulmino cade nel torrente Evancon: morto autista, salvi tre passeggeri (Di sabato 22 gennaio 2022) Un pulmino per il trasporto dei turisti, con a bordo quattro persone, è uscito di strada vicino all'abitato di Champoluc (Aosta) ed è caduto nel torrente Evancon in val d'Ayas: morto l’autista, recuperati in condizioni non gravi i tre passeggeri. La vittima è Roberto Arrigoni, 61 anni, di Saint-Vincent. Una delle ipotesi è che l'uomo abbia avuto un malore prima di uscire di strada, all'altezza del ponte che attraversa il corso d'acqua. Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 gennaio 2022) Unper il trasporto dei turisti, con a bordo quattro persone, è uscito di strada vicino all'abitato di Champoluc (Aosta) ed è caduto nelin val d'Ayas:l’, recuperati in condizioni non gravi i tre. La vittima è Roberto Arrigoni, 61 anni, di Saint-Vincent. Una delle ipotesi è che l'uomo abbia avuto un malore prima di uscire di strada, all'altezza del ponte che attraversa il corso d'acqua.

Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - rep_torino : Pulmino con turisti svedesi cade in un torrente in Valle d'Aosta: morto il conducente, estratti i tre passeggeri [a… - Due_calzini : RT @annamariasberna: @MarcoVall8 Leggo che la Valle D'Aosta rischia di passare presto in zona rossa. Chi si è fatto tre dosi di benedizione… - MarilandTorino : RT @rep_torino: Pulmino con turisti svedesi cade in un torrente in Valle d'Aosta: morto il conducente, estratti i tre passeggeri [aggiornam… - infoitinterno : Pulmino con turisti svedesi cade in un torrente in Valle d'Aosta: morto il conducente, estratti i tre passeg… -