Vaccino covid | Iss | booster previene al 66 | 7% da infezione

(Adnkronos) – L'efficacia della vaccinazione anti covid nel prevenire l'infezione da Sars- Cov-2 si riduce nel tempo in tutte le fasce di età. Con la dose di richiamo la protezione si attesta al 66,7%, mentre dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o Vaccino J&J) si arriva al 34,7%. Una piccola riduzione si registra anche nella protezione dalla malattia grave passando dal 97,5% di chi ha fatto già il richiamo all'89% dopo 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. E' uno dei dati che emerge dal Report esteso dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di covid-19 in Italia. L'efficacia del Vaccino, "come riduzione percentuale del rischio (rispetto ai non vaccinati), nel prevenire la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2, è pari ...

