Vaccini covid Italia, il report: dosi somministrate, i numeri (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Vaccini anti covid in Italia, ammonta a 123.277.235 il totale delle dosi somministrate secondo il report del governo aggiornato a stamattina alle ore 6.16. Hanno ricevuto almeno una dose 48.729.987 persone ossia il 90,22 % della popolazione over 12, mentre in 47.034.124, ossia l’87,08% della popolazione over 12, hanno completato il ciclo vaccinale. Sono stati 713.535 i guariti, l’1,32% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi. Il totale con almeno una dose più i guariti da al massimo 6 mesi sono 49.443.522, il 91,55 % della popolazione over 12. Il totale con la dose addizionale/booster è di 29.495.858, pari al 74,60% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) –antiin, ammonta a 123.277.235 il totale dellesecondo ildel governo aggiornato a stamattina alle ore 6.16. Hanno ricevuto almeno una dose 48.729.987 persone ossia il 90,22 % della popolazione over 12, mentre in 47.034.124, ossia l’87,08% della popolazione over 12, hanno completato il ciclo vaccinale. Sono stati 713.535 i guariti, l’1,32% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi. Il totale con almeno una dose più i guariti da al massimo 6 mesi sono 49.443.522, il 91,55 % della popolazione over 12. Il totale con la dose addizionale/booster è di 29.495.858, pari al 74,60% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Sono ...

