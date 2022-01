Vaccini | a oggi somministrate quasi 30 milioni di terze dosi

(Di sabato 22 gennaio 2022) Sono 29.495.858 le somministrazioni dieffettuate in Italia. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della struttura commissariale per l'emergenza Covid. Si tratta del 74,60 % della ...

Sono 29.495.858 le somministrazioni di terze dosi effettuate in Italia. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della struttura commissariale per l'emergenza Covid. Si tratta del 74,60 % della ...... che ha illustrato gli esiti dello studio durante l'unità di crisi regionale che si è tenuta. '...dati fungano ulteriormente da stimolo a tutti coloro che sono ancora scettici o incerti sui'...«Una vera tragedia per la nostra comunità una notizia triste», il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha ricevuto ieri nel tardo pomeriggio la notizia che la giovane di 28 ...Proseguono le somministrazioni dei vaccini anti Covid ai bimbi nel Sannio. Sono già 7mila le dosi somministrate: la situazione ...