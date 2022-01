Advertising

CorriereQ : Usa: California, Schwarzenegger coinvolto in incidente auto - downtownrob88 : RT @Desomag: Sequoia National Park, California, USA ???? - DeborahKBurns1 : RT @Desomag: Sequoia National Park, California, USA ???? - TiMoudou : RT @Desomag: Sequoia National Park, California, USA ???? - Desomag : Sequoia National Park, California, USA ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Usa California

ANSA Nuova Europa

La polizia di Los Angeles non ha reso noto le identità delle persone coinvolte nell'incidente, ma il portavoce dell'ex governatore dellaha confermato che Schwarzenegger aveva da poco ...L'ex governatore della, riferisce la Bbc, era alla guida del Suv ed è stato visto in piedi nelle vicinanze. La polizia ha riferito che non è stato effettuato alcun arresto ed ha escluso il ...Arnold Schwarzenegger è stato coinvolto ieri pomeriggio in California in un incidente automobilistico in cui una donna ha riportato ferite lievi: l'attore, ha reso noto il suo portavoce, era alla guid ...Uno studio dell'University of California di Berkeley conferma come la letalità della variante Omicron sia del 91% più bassa rispetto alla variante .... Uno studio dell' University of California di Ber ...