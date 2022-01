Uomini e donne, ex protagonista positiva al Covid insieme alla figlia: le loro condizioni (Di sabato 22 gennaio 2022) In questi giorni proprio lei sta affrontando una situazione abbastanza imprevista. Vediamo, quindi, che cosa ha rivelato nelle ultime ore. Uomini e donne è certamente uno di quei programmi televisivi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 22 gennaio 2022) In questi giorni proprio lei sta affrontando una situazione abbastanza imprevista. Vediamo, quindi, che cosa ha rivelato nelle ultime ore.è certamente uno di quei programmi televisivi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

pierofassino : Resistenza, Repubblica, Costituzione, Democrazia, Lavoro. A 101 anni da quel #21gennaio un pensiero a tutte quelle… - WittyTV : ?Comunicazione importante?Continuano i CASTING di Alessandra Celentano! La maestra è alla ricerca di ballerini di l… - nzingaretti : Massima solidarietà agli agenti che oggi sono rimasti feriti durante lo sgombero del locale occupato abusivamente d… - fabio251110 : RT @GiorgiaMeloni: A Taranto 2 poliziotti sono rimasti seriamente feriti a seguito di una sparatoria dopo un inseguimento. Ogni giorno i no… - CapitanHarlok6 : RT @CucchiRiccardo: So che mi attirerò molte critiche. Non importa. Sono stato sempre contrario all' #alternanzascuolalavoro. C'è un tempo… -