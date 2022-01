Unieuro lancia il volantino “Specials Tv” con super sconti per la tua nuova televisione con DVB-T2 incluso

Leggi su computermagazine

(Di sabato 22 gennaio 2022) C’è un nuovodidecisamente interessante, ed in particolare per chi è alla ricerca di un nuovo televisore. La promo si chiama “Tv” e fa chiaramente capire quali saranno gli oggetti messi in vendita., 22/1/2022 – Computermagazine.itPer approfittare di queste offerte non bisognerà però perdere tempo in quanto i saldi dadureranno solo fino a lunedì prossimo, 24 gennaio 2022, di conseguenza avrete a disposizione solamente tre giorni, oggi, domani e dopodomani, per provare ad individuare la smart tv dei vostri desideri., 22/1/2022 – Computermagazine.itTV: TANTE SMART TV IN SALDO, ECCONE ...