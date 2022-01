Una Vita, anticipazioni (24-29 gennaio 2022): Felipe chiede alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con Genoveva (Di sabato 22 gennaio 2022) Felipe (Marc Parejo) - Una Vita La scarcerazione di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), assolta grazie alla buona parola di un arciprete per l’omicidio di Macia Sampaio (Trisha Fernandez), farà infuriare a dismisura Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì su Canale 5, l’avvocato si dirà infatti stanco delle continue vittorie di Genoveva e si rivolgerà alla Sacra Rota per far dichiarare nullo il suo matrimonio con lei. Una decisione che non piacerà affatto alla Salmeron. Ecco le anticipazioni della soap in onda, su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.40. Una Vita – puntata 1312 (1^ ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 22 gennaio 2022)(Marc Parejo) - UnaLa scarcerazione diSalmeron (Clara Garrido), assolta graziebuona parola di un arciprete per l’omicidio di Macia Sampaio (Trisha Fernandez), farà infuriare a dismisuraAlvarez Hermoso (Marc Parejo). Nelle puntate di Unain onda da lunedì su Canale 5, l’avvocato si dirà infatti stanco delle continue vittorie die si rivolgeràper far dichiarare nullo il suocon lei. Una decisione che non piacerà affattoSalmeron. Ecco ledella soap in onda, su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.40. Una– puntata 1312 (1^ ...

