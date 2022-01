Una repubblica senza democrazia: il Direttorio, «non-luogo della memoria» (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel Dizionario dei luoghi comuni, alla voce Direttorio, Gustave Flaubert, con il suo consueto stile lapidario, scriveva: «La vergogna – In quel tempo l’onore si era rifugiato nell’esercito – Le donne a Parigi giravano nude». Il disagio di fronte ai principi rivoluzionari traditi, il crescente e inesorabile potere dei militari e la riscoperta e ostentata libertà dei costumi dei nuovi ricchi restituiscono plasticamente il tableau vivant di un periodo storico tanto misconosciuto quanto centrale. Il periodo direttoriale, «questo non luogo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel Dizionario dei luoghi comuni, alla voce, Gustave Flaubert, con il suo consueto stile lapidario, scriveva: «La vergogna – In quel tempo l’onore si era rifugiato nell’esercito – Le donne a Parigi giravano nude». Il disagio di fronte ai principi rivoluzionari traditi, il crescente e inesorabile potere dei militari e la riscoperta e ostentata libertà dei costumi dei nuovi ricchi restituiscono plasticamente il tableau vivant di un periodo storico tanto misconosciuto quanto centrale. Il periodo direttoriale, «questo non… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GassmanGassmann : Io penso che, come Presidente della Repubblica, debba essere indicata una persona da tutti considerata onesta. Ques… - Giorgiolaporta : Davvero i migliori hanno scritto su un #DPCM che una persona non vaccinata puà comprare in un ipermercato il prosci… - CarloCalenda : Una scelta saggia e giusta. Ora però basta con il gioco dei veti, con le veline ai giornali e i tatticismi Sediamoc… - rep_milano : La movida scomparsa. Musica ed eventi diffusi per far ripartire la notte: “Una mappa nelle zone” - elenaungari24 : RT @onegayGab: L'Italia è una repubblica democratica fondata su questa foto -