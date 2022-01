Una donna al Quirinale avrebbe una forte carica simbolica: perché cercarla fuori dal Palazzo? (Di sabato 22 gennaio 2022) di Ilaria Muggianu Scano I retroscenisti di Palazzo, davanti alla levata di scudi in favore di un’elezione femminile al Quirinale (sì, genericamente femminile), ringraziano che l’Italia non sia una repubblica presidenziale. Pur senza raggiungere simili gradi di rigidità in un paese civile in cui la donna si stalkera, si demansiona, si uccide, un’elezione femminile al Colle avrebbe una rilevante carica simbolica. Ciò che perplime è, tuttavia, la rincorsa a nomi del tutto avulsi dalla matrice politica. perché l’evocazione di neofite della cosa pubblica? Cui prodest? Ma soprattutto, è necessario? Davvero non esiste alcuna donna in grado di coagulare consensi di gruppi e partiti? Partiamo dai numeri. Saranno 1.009 gli elettori chiamati a proclamare il capo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) di Ilaria Muggianu Scano I retroscenisti di, davanti alla levata di scudi in favore di un’elezione femminile al(sì, genericamente femminile), ringraziano che l’Italia non sia una repubblica presidenziale. Pur senza raggiungere simili gradi di rigidità in un paese civile in cui lasi stalkera, si demansiona, si uccide, un’elezione femminile al Colleuna rilevante. Ciò che perplime è, tuttavia, la rincorsa a nomi del tutto avulsi dalla matrice politica.l’evocazione di neofite della cosa pubblica? Cui prodest? Ma soprattutto, è necessario? Davvero non esiste alcunain grado di coagulare consensi di gruppi e partiti? Partiamo dai numeri. Saranno 1.009 gli elettori chiamati a proclamare il capo ...

