Ucraina | arrivano 90 tonnellate di aiuti militari Usa Fonti di Kiev | “L’attacco russo è inevitabile”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Al confine orientale, la popolazioneè “rassegnata” all’invasione russa. Lo riferisce la Cnn nel reportage del suo inviato, che raccoglie le testimonianze di civili e. «– scrive la Cnn – Su questo sono tutti concordi. L’unico dubbio rimane sul dove attaccheranno. “I russi non attraverseranno il confine, attaccheranno dal mare“, dice un soldato al reporter americano, intendendo il Mar d’Azov. Un altro soldato non è d’accordo con queste opzioni ed è convinto diversamente: “No,verrà dalla Bielorussia”. Ma anche se non sono d’accordo sulla provenienza del, sono tutti convinti al 100% che accadrà». LEGGI ANCHE Mosca mostra i muscoli: esercitazioni navali con il Kalibr, il missile che centra il bersaglio ...

La diplomazia lavora ma intanto a Kiev arrivano le armi americane. Si tratta della prima tranche di aiuti decisa recentemente da Washington, 90 tonnellate di materiale (tra cui munizioni) consegnate..