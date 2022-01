Ucraina | “ambasciata Usa vuole evacuare personale non essenziale”

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’degli Stati Uniti a Kiev ha chiesto al Dipartimento di Stato di autorizzare la partenza di tutto ilnone delle loro famiglie. Lo ha riferito la Cnn citando fonti a conoscenza della questione, mentre una fonte vicina al governo ucraino ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno informato l’che “inizieranno le evacuazioni probabilmente già dalla prossima settimana” delle famiglie dei diplomatici dell’. La fonte ha anche sostenuto che il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato con il segretario di Stato americano Antony Blinken della questione definendo una reazione “eccessiva” un’eventuale decisione del genere. Secondo l’emittente americana, un portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato di non avere “nulla da annunciare in questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina ambasciata

New York, 22 gen 13:44 - L'Usa inha chiesto al Dipartimento di stato di autorizzare l'evacuazione del personale non essenziale e delle loro famiglie, alla luce dell'escalation militare al confine con la ..."Berlino ha già consegnato respiratori all'e soldati ucraini gravemente feriti sono attualmente in cura negli ospedali della Bundeswehr", ha detto la ministra al quotidiano Welt am Sonntag. ...(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Gli Usa hanno inviato un nuovo carico di aiuti militari all'Ucraina, tra cui munizioni. Un aereo cargo statunitense è atterrato la notte scorsa a Kiev con 90 tonnellate di ...Roma, 22 gen. (LaPresse) - L'ambasciata statunitense in Ucraina avbrebbe chiesto al Dipartimento di Stato di autorizzare il rientro del personale non ...