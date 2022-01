Turismo | albergatori costretti a licenziare dopo lo stop alla cig covid

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Gliitaliani sono sempre più in crisi ela mancata proroga della cassaintegrazione hanno iniziato agià da questo mese di gennaio. Fino a ieri qualche aspettativa era ancora riposta,le reiterate richieste, ma il Consiglio dei Ministri che ha varato il dl Sostegni ter ha spento ogni speranza. “I licenziamenti sono già partiti. Nei primi venti giorni del 2022 siamo venuti a conoscenza diretta di oltre 300 casi di dipendenti degli alberghi italiani che hanno ricevuto la lettera di licenziamento” riferisce Nicola Scolamacchia, vice presidente vicario di Assohotel Confesercenti. “Le imprese del comparto alberghiero stanno cercando in tutti i modi di tenere personale prezioso per garantire servizi di qualità, aspettando provvedimenti da parte del Governo. Purtroppo, non è ...

...deglidella Valle d'Aosta dal 1998 al 2004, primo Presidente della Chambre valdôtaine dal 2003 al 2006, Chevalier de l'Autonomie, Roullet è stato uno dei pionieri deldi alta ...- Questa disposizione non solo provoca un'enorme incertezza tra gli ospiti ed, ma ... a partire dalla filiera del. E attenzione: a breve dovrebbe entrare in vigore il nuovo codice ...E' morto Piero Roullet, 76 anni, noto albergatore valdostano e titolare dell'hotel Bellevue di Cogne. Era malato da tempo. Dal 1983 si era occupato della struttura ricettiva in qualità di socio, inizi ...In un anno, il Veneto ha perso 20mila posti di lavoro nelle città d'arte e nelel località di montagna. Caner: "Servono sostegni per gestire questa fase e regole unifirmi in tutta Europa per attrarre t ...