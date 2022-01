Trovato morto in casa, attorno a lui 124 serpenti: chi è quest'uomo, il caso sconvolgente (Di sabato 22 gennaio 2022) È stato Trovato morto a soli 49 anni David Riston. Il corpo dell'uomo, residente nella Contea di Charles, in Maryland, è stato rinvenuto nella sua abitazione. A far destare più di un sospetto a chi sta indagando sul caso, il fatto che il 49enne vivesse con almeno 124 serpenti di varie specie, alcuni di questi anche velenosi. Secondo quanto riporta l'Independent, l'uomo teneva i rettili in terrai su scaffali di metallo. La polizia non è ancora certa che David sia morto dopo essere stato morso da un serpente, ma certo è che il vicino di casa - il primo ad aver dato l'allarme - ha visto Riston dalla finestra accerchiato dai suoi amati animali. Tra questi pitoni, serpenti a sonagli, cobra e mamba ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) È statoa soli 49 anni David Riston. Il corpo dell', residente nella Contea di Charles, in Maryland, è stato rinvenuto nella sua abitazione. A far destare più di un sospetto a chi sta indagando sul, il fatto che il 49enne vivesse con almeno 124di varie specie, alcuni dii anche velenosi. Secondo quanto riporta l'Independent, l'teneva i rettili in terrai su scaffali di metallo. La polizia non è ancora certa che David siadopo essere stato morso da un serpente, ma certo è che il vicino di- il primo ad aver dato l'allarme - ha visto Riston dalla finestra accerchiato dai suoi amati animali. Trai pitoni,a sonagli, cobra e mamba ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sinead O'Connor è ricoverata in ospedale. La cantante è stata ammessa per ricevere aiuto dopo una serie di tweet in… - rtl1025 : ?? #SineadOConnor è ricoverata in #ospedale. La cantante di 'Nothing Compares 2 U' è stata ammessa giovedì notte per… - michele_chine : RT @mavie2010: Trovato morto anche Paolo Ferraro, giovane magistrato che stava denunciando affari tra big farma e politici italiani - Giovannadark1 : RT @mavie2010: Trovato morto anche Paolo Ferraro, giovane magistrato che stava denunciando affari tra big farma e politici italiani - aldozana1769 : RT @mavie2010: Trovato morto anche Paolo Ferraro, giovane magistrato che stava denunciando affari tra big farma e politici italiani -