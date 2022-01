Trema la Campania | prima il forte boato poi la scossa di terremoto

Advertising

VesuvioLive : Trema la terra in Campania: piccole scosse dal Vesuvio a Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Trema Campania

Teleclubitalia

Nei prossimi giorni convocheremo in Commissione sindaci e amministratori dei tanti enti locali, soprattutto delle Aree Interne della, per condividere con loro la necessità di accelerare le ...Da ierila terra incon piccole scosse registrate in diverse località della Regione. Dal Vesuvio a Caserta, passando per i Campi Flegrei e Benevento. Tutti eventi sismici che sembrerebbero non ...Gli eventi registrati anche dalle strumentazioni dell’Ingv. Probabile epicentro in via Pisciarelli alle porte di Pozzuoli ...Stando a quanto specificato dall'Ingv si è verificata una scossa di terremoto oggi in località Brescia, con una magnitudo pari a 2.6 gradi ...