Tragica morte nel mondo del calcio, lo piange il noto giornalista sportivo (Di sabato 22 gennaio 2022) Quando la morte arriva è giusto fermarsi per poter riflettere e piangere un uomo che ha fatto grande il calcio italiano. Se n’è andato nella notte Gianni Di Marzio, storico allenatore del calcio italiano che ha fatto grandi tante squadre della provincia e orgoglio del figlio Gianluca, noto giornalista di spicco di Sky Sport. Questa notte una Tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio, perché il noto tecnico Gianni Di Marzio è venuto a mancare lasciando un vuoto davvero incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati. Il pensiero chiaramente va immediatamente alla famiglia e in particolar modo al figlio Gianluca che in questi anni ha portato in alto e con onore il cognome Di Marzio, riuscendo a continuare una ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 22 gennaio 2022) Quando laarriva è giusto fermarsi per poter riflettere ere un uomo che ha fatto grande ilitaliano. Se n’è andato nella notte Gianni Di Marzio, storico allenatore delitaliano che ha fatto grandi tante squadre della provincia e orgoglio del figlio Gianluca,di spicco di Sky Sport. Questa notte unanotizia ha sconvolto ildel, perché iltecnico Gianni Di Marzio è venuto a mancare lasciando un vuoto davvero incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati. Il pensiero chiaramente va immediatamente alla famiglia e in particolar modo al figlio Gianluca che in questi anni ha portato in alto e con onore il cognome Di Marzio, riuscendo a continuare una ...

