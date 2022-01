Tragedia a lavoro, Lorenzo muore schiacciato a 18 anni (Di sabato 22 gennaio 2022) Dramma in un azienda di Udine, 18enne muore schiacciato da un macchinario. Si chiamava Lorenzo Parelli la giovane vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in un’azienda metalmeccanica. Drammatico incidente in un’azienda di Udine Lorenzo frequentava l’Istituto superiore Bearzi di Udine e stava partecipando ad un progetto di Alternanza Scuola-lavoro. Era al suo ultimo giorno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Dramma in un azienda di Udine, 18enneda un macchinario. Si chiamavaParelli la giovane vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in un’azienda metalmeccanica. Drammatico incidente in un’azienda di Udinefrequentava l’Istituto superiore Bearzi di Udine e stava partecipando ad un progetto di Alternanza Scuola-. Era al suo ultimo giorno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

