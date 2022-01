Tra retrospettive e registi sempre gli stessi | i prossimi festival sanno di déjà vu

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ildi Locarno annuncia per l’edizione 2022 una retrospettiva di Douglas Sirk, sommo regista di melodrammi e il primo pensiero che viene in testa è “quante volte, figliolo?”. Si sa che il primo pensiero è il più maligno: una riguardata ai film del tedesco che si fece americano offre piaceri sconosciuti allo spettatore convinto che il cinema sia cominciato con “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino. Sta di fatto che regala alla prossima edizione delun’impressione divu. Affiancata alla certezza che oggi in un concorsoiero “Magnifica ossessione”, “Lo specchio della vita” o “Come le foglie al vento” non avrebbero spazio. Per controprova, guardiamo i film in concorso alla Berlinale (l’edizione 2022 si terrà dal 10 al 20 febbraio prossimo). In presenza, anche se idi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tra retrospettive

Festeggiata in giro per il mondo con incontri, personali e(ultime, in ordine di ... ha raccontato dalla fine degli anni Cinquanta alla metà dei Sessanta un'Italia divisaboom ...Festeggiata in giro per il mondo con incontri, personali e(ultime, in ordine di ... ha raccontato dalla fine degli anni Cinquanta alla metà dei Sessanta un'Italia divisaboom ...In occasione di un’edizione speciale, la 75esima, il Locarno Film Festival 2022 dedicherà la consueta retrospettiva a un regista sempre più amato, a 35 anni dalla sua morte. Douglas Sirk.Cinecittà e l'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles si uniscono nel segno di Pasolini. In quella che è la prima partnership tra le due istituzioni, uno degli artisti italiani più versatili ...