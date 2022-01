Tra danza contemporanea e classica e teatro, le voci fuori campo di Angelica Cacciapaglia e Massimiliano Finazzer Flory recitano in versi e in prosa il Sommo Poeta (Di sabato 22 gennaio 2022) Si intitola Dante per nostra fortuna il cortometraggio di Massimiliano Finazzer Flory – in tour in diverse città – che in 29 minuti e 21 canti racconta a un bambino la Divina Commedia. . La locandina di “Dante per nostra fortuna” Musiche di Adriano Bassi, coreografie di Michela Lucenti. Prenotazione obbigatoria.INFO: Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria Auditorium Vivaldi, 25 gennaio. Per le altre date: FinazzerFlory.com iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Dante per nostra fortuna”: il cortometraggio di Massimiliano Finazzer Flory iO Donna. Leggi su iodonna (Di sabato 22 gennaio 2022) Si intitola Dante per nostra fortuna il cortometraggio di– in tour in diverse città – che in 29 minuti e 21 canti racconta a un bambino la Divina Commedia. . La locandina di “Dante per nostra fortuna” Musiche di Adriano Bassi, coreografie di Michela Lucenti. Prenotazione obbigatoria.INFO: Torino, Biblioteca Nazionale Unitaria Auditorium Vivaldi, 25 gennaio. Per le altre date:.com iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Dante per nostra fortuna”: il cortometraggio diiO Donna.

