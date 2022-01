Toronto scatenato | pronta l’offerta per un altro big della nazionale!

(Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Insigne ilnon vuole fermarsi e insiste per portare in Canada anche Andrea Belotti. Il contratto del gallo è in scadenza giugno 2022 e secondo Gianluigi Longari la proposta canadese sarebbe un quinquennale da 10 milioni a stagione più 5 di bonus legati ad obiettivi. Andrea Belotti, Torino Il capitano del Torino non ha ancora deciso il suo futuro e sta valutando anche altre proposte. Sull’attaccante si sono fatte avanti anche Newcastle e Al-Hilal ma secondo Skysport avrebbe rifiutato entrambe le offerte. Simone Borghi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Toronto scatenato

Vittoria di misura anche per iRaptors (22 - 21), che battono a domicilio i Washington ... Ai Bulls non bastano i 35 di unoDeMar DeRozan e la doppia doppia di Nikola Vucevic (19 e 11 ...Vittoria di misura anche per iRaptors (22 - 21), che battono a domicilio i Washington ... Ai Bulls non bastano i 35 punti di unoDeMar DeRozan e la doppia doppia di Nikola Vucevic (19 ...Ora però il Napoli deve già pensare al sostituto di Lorenzo Insigne: giocatore dal valore di almeno 40 milioni di euro Lorenzo Insigne si trasferisce al Toronto a partire da giugno 2022, una decisione ...DeRozan trascina Chicago, i Suns interrompono la striscia dei Raptors. Successi per Washington, New Orleans e Clippers ...