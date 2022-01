Torino-Sassuolo | Juric | “Giochiamo contro una grande squadra | ma siamo ambiziosi”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Ilè una, hanno un attaccante da Nazionale con qualità superiore. Sarà una sfida tosta, sapendo che loro possono segnare in qualsiasi momento. Vorrei che crescessimo ancora, che non si metta troppa pressione e troppe aspettative.tutti, è giusto così. Poi dove arriveremo, lo vedremo. Bisogna stare attenti sui giudizi e su tutto. Mandragora è un buon centrocampista, ma non ha tanta qualità. Stiamo cercando di capire certi movimenti, tecnicamente si sta trovando meglio. Mandragora è un giocatore completo, non un regista, simile a Pobega. Recupero di Belotti? Vedremo durante le prossime settimane, non sono sicuro che possa essere disponibile per dopo la sosta“. Così Ivan, il quale ha presieduto la conferenza stampa antecedente a ...