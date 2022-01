Torino-Sassuolo | Dionisi | “Cerchiamo equilibrio | sappiamo dove migliorare”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Alessioha parlato nella conferenza stampa della vigilia prima di, match del 23° turno della Serie A 2021/2022. Dopo la sconfitta con il Verona, i neroverdi fanno visita ai granata: “Sono due squadre simili, forse il Toro ha qualcosa in più e noi dovremo essere bravi a ritrovare quella qualità tecnica che contro il Verona non abbiamo messo in campo al 100% – ha spiegato– Ci mancaa volte, tra quello che realizziamo e quello che concediamo.e cercheremo di farlo già da domani, vogliamo andare aper provare a vincere.” Da un punto di vista degli indisponibili,ritrova Domenico Berardi: “quanto sia importante ...

"Dobbiamo fare la partita convinti di poter andare là a fare risultato"- "Il Torino è una squadra in salute, è una squadra forte ma l'ho detto già all'inizio, per organico, allenatore e organizzazione, in più vengono da una stagione negativa e hanno uno spirito ...