Todis Salerno ’92 | il patron Somma annuncia la lituana Berenyte

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La’92 riprenderà il suo cammino con un elemento in più nel motore. LaKamile, ala/pivot classe 1997, si è già allenata agli ordini di coach Aldo Russo e spera di essere disponibile quanto prima, transfert internazionale permettendo. La neo granatina ha disputato le ultime due stagioni in Islanda (KR Karfa prima e Snæfell poi), prima di fermarsi per un infortunio che si è finalmente messa alle spalle. In precedenza ha militato in patria con KaunoAistes LSU Paradis, SuduvaMaijampoles, VilkmergeUkmerges, Fortuna Klaipeda e SiauliuSiaulai. “Sono davvero grata alla società per l’opportunità che mi ha dato di arrivare in Italia. Ringrazio il presidente e l’allenatore per aver creduto in me e avermi dato la possibilità di tornare in campo ...