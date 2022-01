Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor 2022. Torna Mauro Nespoli, c’è anche Lucilla Boari (Di sabato 22 gennaio 2022) Mentre a Nimes si sta disputando questo fine settimana la prima tappa delle Indoor World Series, è stato ufficializzato quest’oggi l’elenco dei convocati in casa Italia per i prossimi Campionati Europei Indoor di Tiro con l’arco 2022, in programma a Lasko dal 15 al 19 febbraio. L’obiettivo della spedizione tricolore sarà quello di ripetersi a tre anni di distanza dall’ultima edizione di Samsun 2019, in cui il bottino complessivo fu di 6 medaglie complessive con due ori (Massimiliano Mandia nel ricurvo senior ed Elisa Roner nel compound juniores), tre argenti ed un bronzo. La grande notizia è legata al ritorno in gara del vice-campione olimpico individuale in carica Mauro Nespoli, che affiancherà i giovani connazionali ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Mentre a Nimes si sta disputando questo fine settimana la prima tappa delleWorld Series, è stato ufficializzato quest’oggi l’elenco deiin casa Italia per i prossimi Campionatidicon, in programma a Lasko dal 15 al 19 febbraio. L’obiettivo della spedizione tricolore sarà quello di ripetersi a tre anni di distanza dall’ultima edizione di Samsun 2019, in cui il bottino complessivo fu di 6 medaglie complessive con due ori (Massimiliano Mandia nel ricurvo senior ed Elisa Roner nel compound juniores), tre argenti ed un bronzo. La grande notizia è legata al ritorno in gara del vice-campione olimpico individuale in carica, che affirà i giovani connazionali ...

