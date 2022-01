Tim, la puntata di Berlusconi sul Colle ingessa il futuro dell’ex monopolista di Stato che attende chiarezza sulla rete (Di sabato 22 gennaio 2022) La partita per la nomina del Presidente della Repubblica blocca i progetti per Tim. Così mentre Silvio Berlusconi punta alla massima carica dello Stato e Mediaset tenta di espugnare il mercato francese acquistando alcuni asset di M6, il governo prende tempo sul futuro dell’ex monopolista pubblico delle telecomunicazioni. Con buona pace degli investitori che hanno visto il titolo scivolare da inizio anno di quasi il dieci per cento e del Paese che attende una nuova infrastruttura di rete da tempo. Uscito di scena Luigi Gubitosi, il nuovo amministratore delegato Pietro Labriola sembra intenzionato a portare avanti il progetto di divisione della rete dai servizi di telefonia. Il progetto dovrebbe andare avanti con l’appoggio del socio francese Vivendi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) La partita per la nomina del Presidente della Repubblica blocca i progetti per Tim. Così mentre Silviopunta alla massima carica delloe Mediaset tenta di espugnare il mercato francese acquistando alcuni asset di M6, il governo prende tempo sulpubblico delle telecomunicazioni. Con buona pace degli investitori che hanno visto il titolo scivolare da inizio anno di quasi il dieci per cento e del Paese cheuna nuova infrastruttura dida tempo. Uscito di scena Luigi Gubitosi, il nuovo amministratore delegato Pietro Labriola sembra intenzionato a portare avanti il progetto di divisione delladai servizi di telefonia. Il progetto dovrebbe andare avanti con l’appoggio del socio francese Vivendi, ...

