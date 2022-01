The Voice Senior, il televoto va in tilt. Caos negli studi Rai (Di sabato 22 gennaio 2022) La finale del talent di Rai Uno ha avuto un epilogo inatteso. Il sistema di televoto è collassato e in diretta il direttore di rete, Coletta, si è scusato con il tg per lo sforamento Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) La finale del talent di Rai Uno ha avuto un epilogo inatteso. Il sistema diè collassato e in diretta il direttore di rete, Coletta, si è scusato con il tg per lo sforamento

Advertising

Corriere : The Voice Senior 2021: vince Annibale Giannarelli, la voce di «Lo chiamavano Trinità» - fanpage : Annibale Giannarelli è il vincitore di #TheVoiceSenior 2022! Il cantante ha 73 anni ed è il concorrente più anziano… - 95_addicted : RT @bubinoblog: THE VOICE SENIOR SUPERA GFVIP. IL DIRETTORE DI RAI1: 'TALENTO PURO, CUORE, ELEGANZA' - fseviareggio : RT @iltirreno: Dopo il successo televisivo a The Voice Senior, Annibale Giannarelli arriva a Sassalbo nella sua Lunigiana accolto dai paesa… - Ungioco_gfvip : @2022Lorenzo Ah poveraccio! La puntata del giovedì era seguita da doc che ha fatto più di 6milioni e mezzo di spett… -