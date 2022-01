The Voice Senior finisce malissimo, Bufera su Antonella Clerici. “Flop del televoto, Il direttore Rai si scusa”. Cos’è successo (Di sabato 22 gennaio 2022) Caos a The Voice Senior: nel corso della finale, intorno a mezzanotte, avrebbero dovuto arrivare i risultati del televoto della prima manche, prevista per eliminare otto dei dodici finalisti rimasti in gara. Qualcosa però è andato storto: il sistema del televoto è infatti è andato in tilt, provocando un’impasse della diretta con Antonella Clerici che è andata in difficoltà, cercando di destreggiarsi in qualche modo per mandare avanti lo show. Che non tutto stesse filando liscio lo si è intuito nel momento in cui è stata data la parola a tutti i dodici finalisti che hanno raccontato le loro emozioni relative al percorso nel talent. Un momento che si è protratto a lungo. La scelta di dare così ampio spazio a tutti gli artisti ha avuto una spiegazione, quella appunto relativa al problema ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022) Caos a The: nel corso della finale, intorno a mezzanotte, avrebbero dovuto arrivare i risultati deldella prima manche, prevista per eliminare otto dei dodici finalisti rimasti in gara. Qualcosa però è andato storto: il sistema delè infatti è andato in tilt, provocando un’impasse della diretta conche è andata in difficoltà, cercando di destreggiarsi in qualche modo per mandare avanti lo show. Che non tutto stesse filando liscio lo si è intuito nel momento in cui è stata data la parola a tutti i dodici finalisti che hanno raccontato le loro emozioni relative al percorso nel talent. Un momento che si è protratto a lungo. La scelta di dare così ampio spazio a tutti gli artisti ha avuto una spiegazione, quella appunto relativa al problema ...

