The Flash: in arrivo il prequel a fumetti del film (Di sabato 22 gennaio 2022) DC Comics ha annunciato la pubblicazione di "The Flash: The Fastest Man Alive", prequel a fumetti della pellicola con Ezra Miller in uscita a novembre. A vestire i panni del protagonista sarà Ezra Miller, già visto in Justice League e Zack Snyder's Justice League, per la regia di Andy Muschietti (It, It – Capitolo due). Il film si preannuncia ricco di sorprese e personaggi: Micheal Keaton e Ben Affleck riprenderanno cappuccio e mantello per interpretare ancora una volta le rispettive iterazioni di Batman mentre Sasha Calle sarà Supergirl. La miniserie a fumetti The Flash: The Fastest Man Alive è stata scritta dea Kenny Porter e mostrerà Barry Allen, il personaggio affidato a Ezra Miller, mentre chiede aiuto a Bruce Wayne per capire come imparare a gestire nel migliore dei modi i ...

