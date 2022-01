Terribile schianto | attimi di terrore per il famoso e amatissimo attore | le sue condizioni

Leggi su howtodofor

(Di sabato 22 gennaio 2022) Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un incidente d'auto nel pomeriggio di venerdì. L'ed ex governatore della California si trovava a Brentwood, Los Angeles, quando è avvenuto l'incidente in seguito al quale una donna è andata in ospedale per ferite non gravi, mentre l', stando a quanto riportano i media americani, ne è uscito completamente illeso. È Tmz a descrivere le dinamiche dell'incidente, spiegando che Schwarzenegger era alla guida quando è avvenuto lo scontro a un incrocio. Nell'incidente sono state coinvolte altre due auto, con la donna a bordo di una delle vetture che è stata trasportata nella struttura ospedaliera più vicina, per fortuna non riportando danni gravi, come racconta il Los Angeles Times. L'ne esce illeso A poche ore dall'incidente è stato un portavoce di Schwarzenegger a ...