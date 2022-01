Terribile incidente, “Ci sono morti e feriti”. Erano tutti giovanissimi (Di sabato 22 gennaio 2022) Drammatico incidente nella tarda serata di ieri sulla provinciale Pisticci-San Basilio. La Mini Cooper su cui i ragazzi viaggiavano è finita in una scarpata. Si chiamavano Lucio Lopatriello, di 21 anni, Simone Andriulli (21) e Luciano Carone (20), ed Erano tutti studenti di Pisticci (provincia di Matera), le vittime dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale per San Basilio. Per cause in fase di accertamento, l’automobile sulla quale viaggiavano, una Mini Cooper, è finita in una scarpata. Secondo quanto si è appreso, due dei giovani sono morti all’istante mentre il terzo è deceduto poco dopo in ospedale. Sul posto hanno operato 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 22 gennaio 2022) Drammaticonella tarda serata di ieri sulla provinciale Pisticci-San Basilio. La Mini Cooper su cui i ragazzi viaggiavano è finita in una scarpata. Si chiamavano Lucio Lopatriello, di 21 anni, Simone Andriulli (21) e Luciano Carone (20), edstudenti di Pisticci (provincia di Matera), le vittime dell'stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale per San Basilio. Per cause in fase di accertamento, l’automobile sulla quale viaggiavano, una Mini Cooper, è finita in una scarpata. Secondo quanto si è appreso, due dei giovaniall’istante mentre il terzo è deceduto poco dopo in ospedale. Sul posto hanno operato 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di ...

