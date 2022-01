Terremoto in Giappone, magnitudo 6.6: almeno dieci feriti (Di sabato 22 gennaio 2022) Un forte Terremoto di magnitudo 6.6 ha scosso il Giappone sudoccidentale . Al momento si ha notizia di almento una decina di feriti. La scossa è stata registrata alle 17:08 di venerdì, ora locale. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Un fortedi6.6 ha scosso ilsudoccidentale . Al momento si ha notizia di almento una decina di. La scossa è stata registrata alle 17:08 di venerdì, ora locale. ...

