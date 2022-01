Terracina, morto 28enne no vax, si era strappato casco ossigeno (Di sabato 22 gennaio 2022) Un giovane di 28 anni non vaccinato è morto ieri per Covid all’ospedale Goretti di Latina. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Lazio. L’uomo residente a Terracina era giunto al Pronto soccorso... Leggi su feedpress.me (Di sabato 22 gennaio 2022) Un giovane di 28 anni non vaccinato èieri per Covid all’ospedale Goretti di Latina. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Lazio. L’uomo residente aera giunto al Pronto soccorso...

