Tennis, è morto William “Pato” Alvarez: il leggendario tecnico aveva 85 anni (Di domenica 23 gennaio 2022) Lutto nel mondo del Tennis. Lo storico tecnico spagnolo di origini colombiane, William “Pato” Alvarez, è morto quest’oggi a Barcellona all’età di 85 anni. L’allenatore è stato punto di riferimento fin dagli anni ’70 e della sue mani sono passati Emilio e Javier Sánchez Vicario, Sergio Casal, Julián Alonso, Joan Balcells, Juan Albert Viloca e tanti altri. In tempi recenti, ha contribuito alla crescita di campioni come Andy Murray e Grigor Dimitrov. Tomas Carbonell lo ricorda così: “Addio William Pato Alvarez. L’allenatore più importante nella storia del Tennis spagnolo. 3 anni sotto la tua guida hanno segnato il mio destino. Oggi ricorderò tutto il bene, del male ne ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Lutto nel mondo del. Lo storicospagnolo di origini colombiane,, èquest’oggi a Barcellona all’età di 85. L’allenatore è stato punto di riferimento fin dagli’70 e della sue mani sono passati Emilio e Javier Sánchez Vicario, Sergio Casal, Julián Alonso, Joan Balcells, Juan Albert Viloca e tanti altri. In tempi recenti, ha contribuito alla crescita di campioni come Andy Murray e Grigor Dimitrov. Tomas Carbonell lo ricorda così: “Addio. L’allenatore più importante nella storia delspagnolo. 3sotto la tua guida hanno segnato il mio destino. Oggi ricorderò tutto il bene, del male ne ...

