Tennis: Australian Open, Medvedev agli ottavi (Di sabato 22 gennaio 2022) Melbourne, 22 gen. -(Adnkronos) - Daniil Medvedev si qualifica agli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 52 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Melbourne, 22 gen. -(Adnkronos) - Daniilsi qualificadi finale dell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 52 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2 in poco meno di due ore di gioco.

