Tempesta d'amore, anticipazioni dal 23 al 29 gennaio: Vanessa smaschera Georg (Di sabato 22 gennaio 2022) Grandi emozioni e colpi di scena caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione di Tempesta d'amore. Le anticipazioni dal 23 al 29 gennaio rivelano innanzitutto che Max aggredirà Georg, dopo aver constatato che, durante un allenamento, l'uomo sta facendo affaticare Vanessa, nonostante abbia male al ginocchio. Più tardi, quando verrà a saperlo Werner, lo licenzierà. Intanto, Florian e Maja si riconcilieranno quando il ragazzo farà vedere alla Von Thalheim la registrazione della confessione di Erik. Più tardi, però, Vogt rivolgerà una richiesta al guardaboschi, mentre Cornelia sarà delusa da Benni, giunto al Fürstenhof per rubarle i soldi necessari per partire alla volta della Nuova Zelanda. A quel punto, Robert offrirà un lavoro al giovane. Tempesta ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 gennaio 2022) Grandi emozioni e colpi di scena caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione did'. Ledal 23 al 29rivelano innanzitutto che Max aggredirà, dopo aver constatato che, durante un allenamento, l'uomo sta facendo affaticare, nonostante abbia male al ginocchio. Più tardi, quando verrà a saperlo Werner, lo licenzierà. Intanto, Florian e Maja si riconcilieranno quando il ragazzo farà vedere alla Von Thalheim la registrazione della confessione di Erik. Più tardi, però, Vogt rivolgerà una richiesta al guardaboschi, mentre Cornelia sarà delusa da Benni, giunto al Fürstenhof per rubarle i soldi necessari per partire alla volta della Nuova Zelanda. A quel punto, Robert offrirà un lavoro al giovane....

